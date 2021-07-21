Мальчик из Австрии написал Путину письмо. Он попросил не терять веру в Европу

Школьник из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России Владимиру Путину. В своем послании 10-летний мальчик попросил российского лидера не терять веру в Европу, где живет много людей, которые по-доброму относятся к РФ и хотят дружить.

«В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. <…> Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», — попросил Маттиас.

Пресс-служба МИД России сообщила, что Брандштеттеру отправили фото главы Российского государства с автографом и книгой.

«Направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Facebook.

Источник фото: Facebook

В министерстве поблагодарили юного австрийца за интересное письмо и подчеркнули, что Россия открыта для диалога со всеми, кто заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.