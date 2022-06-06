Один человек пострадал при стрельбе в больнице США

Преступник устроил стрельбу в больнице города Голдсборо (штат Северная Каролина). Пострадал один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на CBS.

Работники больницы обратились в полицию. Первые сообщения о стрельбе поступили 5 июня в 20:17 (01:17 по московскому времени). Входы и выходы из здания заблокировали, однако через час, когда преступник ушел, ограничения сняли.

Началось расследование. Правоохранителям известно имя стрелявшего. Им предстоит выяснить его местонахождение и мотивы.

Подобный случай произошел в городе Талса (штат Оклахома). Мужчина 1 июня открыл огонь из винтовки в медицинском центре. Пять человек погибли, в том числе сам нападавший.