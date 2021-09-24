Человек погиб в результате стрельбы в супермаркете США

Один человек стал жертвой стрельбы в магазине американского города Коллервилл (штат Теннесси). Об этом сообщил телеканал Fох со ссылкой на местные власти.

Неизвестный открыл стрельбу в супермаркете Kroger. Полицейские оцепили здание, вывели оттуда посетителей, уточнил Первый канал. Некоторым людям пришлось прятаться в морозильных камерах. Один человек погиб, еще 12 пострадали. Раненых госпитализировали. По данным правоохранителей, преступник покончил с собой.

«Мы ждем спецоборудование, чтобы приступить к обследованию машины подозреваемого, которая обнаружена на парковке супермаркета», — рассказал начальник управления полиции Колервилла Дейл Лейн.

Ранее свидетели событий рассказали, что слышали по крайней мере 10 выстрелов. CBS News несколько часов назад сообщал о двух погибших и 14 пострадавших.

Пока о мотивах подозреваемого ничего не известно. Также не уточняется, действовал ли он в одиночку. Расследование продолжается.