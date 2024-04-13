Мир 13 апреля 2024, 20:35 Один человек погиб, когда грузовик протаранил правительственное здание в Техасе ABC: в Техасе грузовик врезался в правительственное здание, один человек погиб Freepik

Читать 360tv в

Один человек погиб, 13 получили травмы во время ДТП, при котором грузовой автомобиль врезался в правительственное здание в городе Бренем, штат Техас. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.

Авария произошла в пятницу, 12 апреля. Грузовой автомобиль протаранил департамент общественной безопасности.

Реклама

«Один человек погиб, 13 получили ранения, после того как мужчина намеренно врезался на угнанном грузовике в офис техасского департамента общественной безопасности», — уточнили журналисты.

Водителя грузовика арестовали. По версии телеканала, 42-летний мужчина ранее пытался продлить водительские права, но ему отказали. После этого он решил протаранить здание.

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Столкнулись пассажирская «Газель», легковой и грузовой автомобили.