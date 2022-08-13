Один человек погиб из-за обрушившейся сцены на фестивале в Испании
В Испании во время фестиваля обрушилась сцена, один человек погиб, 17 пострадали
Один человек погиб, еще 17 пострадали в результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале электронной музыки «Медуза» в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщила местная служба спасения Emergències 112 на своей странице в Twitter.
«В 04:18 обрушилась часть сцены на фестивале <…> в Кульере из-за сильного порыва ветра. <…> Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами», — сказано в сообщении.
Ураганный ветер под конец фестиваля повалил несколько конструкций и сломал две сцены, в том числе и главную. Обломками накрыло стоявших в первых рядах зрителей.
Погибшему было 28 лет, он скончался до прибытия врачей.
Устроители фестиваля, стартовавшего среду, заявили о приостановке всех выступлений.
«Медуза» — один из самых значимых фестивалей Валенсии, он проводится ежегодно и привлекает около 300 тысяч посетителей.
Ранее стало известно, что от жары в Испании скончались 2064 человека. Большинство погибших — пожилые люди.