Один человек погиб из-за обрушившейся сцены на фестивале в Испании

Один человек погиб, еще 17 пострадали в результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале электронной музыки «Медуза» в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщила местная служба спасения Emergències 112 на своей странице в Twitter.

«В 04:18 обрушилась часть сцены на фестивале <…> в Кульере из-за сильного порыва ветра. <…> Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами», — сказано в сообщении.

Ураганный ветер под конец фестиваля повалил несколько конструкций и сломал две сцены, в том числе и главную. Обломками накрыло стоявших в первых рядах зрителей.

Погибшему было 28 лет, он скончался до прибытия врачей.

Устроители фестиваля, стартовавшего среду, заявили о приостановке всех выступлений.

«Медуза» — один из самых значимых фестивалей Валенсии, он проводится ежегодно и привлекает около 300 тысяч посетителей.

Ранее стало известно, что от жары в Испании скончались 2064 человека. Большинство погибших — пожилые люди.