Более 2 тысяч человек погибли из-за аномальной жары в Испании

Аномальная жара стоит во многих странах Европы. Из-за высоких температур в Испании скончались 2064 человека, сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные Института здоровья Карлоса III.

Большинство погибших — пожилые люди. Так, 1321 человек были старше 85 лет, а 470 погибших — в возрасте от 75 до 84 лет. Помимо этого, 176 погибших испанцев были старше 65, но моложе 74 лет и еще 83 — от 45 до 64. Также от аномальной жары скончались 10 детей младше 14 лет.