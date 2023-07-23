Мир 23 июля 2023, 21:31 «Одежда, политика, Путин». Семь «трагических ошибок» Зеленского назвали в Польше Mysli Polska: Зеленский совершил на своем посту семь «трагических ошибок» Официальный сайт президента Украины

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Обозреватель польского издания Mysli Polska Яцек Меджицки перечислил семь «трагических ошибок», которые совершил на своем посту президент Украины Владимир Зеленский. Колонка автора опубликована на сайте издания.

Первой ошибой украинского лидера журналист назвал одежду, подходящую военачальнику, но не президенту. Внешний вид Зеленского зачастую выглядит «оскорбительным для окружающих», отметил автор. Следующим промахом украинского лидера назвали отсутствие политического опыта и полную зависимость от Запада. Зеленский только формально играет роль президента, потому что все вопросы решаются в США или Британии.

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«Проблема в том, что он воображает (или ему внушают), что спасает весь мир, а на самом деле ничего не видит за пределами Украины», — подметил обозреватель.

Третья ошибка — Зеленский не может договориться с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что не обязан принимать условия Москвы так как за ним якобы стоит весь мир. Но цель Запада далеко не в том, чтобы помочь Украине, а в том, чтобы преследовать свои интересы.

Зеленский отверг предложения лидеров других стран, критиковал их действия, не заботился об армии и потерял поддержку граждан. Даже те, кто голосовал за него, теперь выступают против.

Шестая ошибка украинского лидера заключается в том, что он говорит о восстановлении Украины, но знать не знает, о чем идет речь. Седьмая — он не вернул стране статус, который у нее был до событий на Майдане.

Ранее западные СМИ пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает создавать иллюзию успехов ВСУ в зоне боевых действий, в то время как украинские военные не выполнили ни одной из поставленных задач.