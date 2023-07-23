Мир 23 июля 2023, 21:13 Зеленского уличили в грубой лжи о ВСУ Rebelión: в ходе контрнаступления ВСУ не достигли целей Зеленского Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает создавать иллюзию успехов ВСУ в зоне боевых действий, в то время как украинские военные не выполнили ни одной из поставленных задач. Об этом обозреватель Пабло Хофре Леаль написал в статье для Rebelión.

«У Зеленского, который утверждал, что „контрнаступление идет трудно, но продвигается“ — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города», — заявил он.

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По словам журналиста, у ВСУ с каждым днем все больше погибших, а запасы вооружений заканчиваются. Поэтому Соединенные Штаты решились на поставки кассетных боеприпасов.

Обозреватель выразил уверенность, что Украина не сможет достичь никаких успехов на фронте из-за неприступных укреплений на передовой. Даже украинское военное командование признало, что надежды Запада не оправдываются из-за непроходимых оборонительных рубежей России, резюмировал Пабло Хофре Леаль.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства бойцов ВСУ.