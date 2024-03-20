Мир 20 марта 2024, 09:15 Перенос столицы Украины из Киева во Львов допустили в США Полковник Макгрегор: Зеленский может перенести правительство из Киева во Львов Unsplash

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Продвижение российских войск способно заставить президента Украины Владимира Зеленского перенести органы власти на запад страны. Новой столицей может стать Львов, допустил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В апреле, когда сойдет снег и окрепнет почва, российские войска, по мнению американца, пойдут в наступление. Он уверен, что армия перейдет на правый берег Днепра, получит контроль над Одессой и другими исторически русскими городами Северного Причерноморья. Дуглас Макгрегор допустил, что вооруженное столкновение продлится до конца лета.

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«Господин Зеленский сядет в автомобиль или самолет и полетит на запад, возможно, создаст новое правительство во Львове, где сможет делать вид, что у Украины все еще есть потенциал вступления в НАТО», — допустил он.

Полковник предупредил, что российская армия пойдет на запад Украины, если Владимир Зеленский продолжит упорно отказываться от переговоров. Дуглас Макгрегор сказал, что мирное соглашение нужно заключить для сохранения территории.

Бывший разведчик США Скотт Риттер спрогнозировал завершение спецоперации к сентябрю 2024 года. Он предупредил, что Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России.