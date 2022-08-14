Очередной визит конгрессменов США на Тайвань назвали «опасным ходом»

Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Новую поездку американских конгрессменов на Тайвань в стране сочли «очень опасным ходом». Об этом сообщил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики „одного Китая“, надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал он в своем Twitter.

Таким образом Сяомин отреагировал на визит делегации конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй. По словам китайского политика, любой, кто препятствует воссоединению КНР, столкнется с «великой стальной стеной», которую выковали более 1,4 миллиарда человек.

Ситуация вокруг Тайваян резко накалилась после поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси . Это спровоцировало напряженность в Тайваньском проливе — Китай начал маневры, которые должны были завершиться уже завершиться, но продолжаются до сих пор.

Власти Китая демонстрируют силу своим политическим противникам. Пекин не признает независимость Тайваня и выступает против его контактов с первыми лицами других стран.