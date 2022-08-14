Очередной визит конгрессменов США на Тайвань назвали «опасным ходом»
Дипломат Лю Сяомин назвал второй визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Новую поездку американских конгрессменов на Тайвань в стране сочли «очень опасным ходом». Об этом сообщил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.
«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики „одного Китая“, надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал он в своем Twitter.
Таким образом Сяомин отреагировал на визит делегации конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй. По словам китайского политика, любой, кто препятствует воссоединению КНР, столкнется с «великой стальной стеной», которую выковали более 1,4 миллиарда человек.
Ситуация вокруг Тайваян резко накалилась после поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси . Это спровоцировало напряженность в Тайваньском проливе — Китай начал маневры, которые должны были завершиться уже завершиться, но продолжаются до сих пор.
Власти Китая демонстрируют силу своим политическим противникам. Пекин не признает независимость Тайваня и выступает против его контактов с первыми лицами других стран.