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    14 августа 2022, 14:46

    Делегация конгресса США отправилась на Тайвань

    Посольство США сообщило о визите американской делегации на остров Тайвань

    Глеб Гладков

    Делегация конгресса Соединенных Штатов посетит с визитом Тайвань. Об этом сообщило американское посольство, передал телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

    Делегация конгресса США отправилась на Тайвань

    Как стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, их самолет находится уже над островом.

    Августовский визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стал первым с 1997 года. Руководство Китая было против вмешательства США в конфликт с Тайванем. Глава КНР Си Цзиньпин предупреждал «играющих с огнем» американцев.

    Власти Китая прекратили сотрудничество с США в военной и правоохранительной сферах в качестве ответа на несогласованный визит Пелоси на Тайвань. Также остановлены переговоры по сотрудничеству в области изменения климата.

    Пекин считает остров своей территорией, поэтому выступает против контактов Тайбэя с высокопоставленными чиновниками других стран. Визит Пелоси Китай расценивает как нарушение территориальной целостности и красную линию.