Загадочные металлические монолиты, которые уже успели заметить в разных точках по всему миру, добрались и до Демократической Республики Конго. Однако местные жители восприняли появление таинственной стелы с опаской и поспешили избавиться от нее.

Столб 3,7-метровой высоты, похожий на такие же монолиты неизвестного происхождения, которые в конце 2020 года были замечены в США, Румынии, Британии и Канаде, в феврале появился и в столице ДР Конго — Киншасе. Сразу после этого среди местного населения поползли слухи, что за происхождением монолита могут стоять инопланетяне или масоны.

Подозрения о том, что к этому может быть причастно тайное сообщество, возникли из-за треугольной формы монолита. Жители Киншасе пришли в ужас, когда увидели нечто похожее на треугольники, которые им показывали в фильмах про иллюминатов.

Монолит простоял всего несколько дней, после чего его атаковала разъяренная толпа. По словам очевидцев, люди хотели узнать, что внутри конструкции, но обнаружили только листы металла, рассказала Русская служба «Би-би-си».