Три футуристичных монолита появились в разных точках мира. Их связывают с художником, который умер 9 лет назад

Металлические монолиты, напоминающие брусья, нашли уже в трех точках мира. Третий, 90-килограммовый объект, стоит на вершине горы Пайн-Маунтин в калифорнийском городе Атаскадеро. Предыдущее сооружение заметили в Румынии, а самый первый монолит появится в пустыне американского штата Юта.

Новый монолит

В среду, 2 декабря, на горе Пайн-Маунтин в штате Калифорния нашли монолит, сделанный из нержавеющей стали. Высота объекта — три метра, а ширина — 46 сантиметров. Вес сооружения составляет примерно 90 килограммов, а на каждом углу обелиск сварен с помощью заклепок. Они прикрепляют боковые панели к стальной раме внутри.

Монумент не был закреплен на земле, его можно было сдвинуть сильным толчком.

Как 90-килограммовый объект попал на вершину горы — неизвестно. Один местный турист сказал, что во вторник монумента еще не было.

Первое появление

Первое появление монолита заметили в штате Юта, около города Атаскадеро, в конце ноября. Конструкцию нашли сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке штата. Но чуть позже, 29 ноября, стелу убрали, оставив только выемку в земле и треугольную деталь конструкции.

Представитель бюро Юты по землеустройству Кимберли Финч сказала, что монолит убрали, потому что он установлен незаконно на государственной земле.

Житель Колорадо Риккардо Марино видел, как к конструкции подъехал грузовик, погрузил его в кузов и увел в неустановленном направлении. Куда именно отправили стальной объект — загадка.

После появления монолита появились предположения, что это произведение искусства. В галерее Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке заявили, что конструкция — творение художника-минималиста Джона Маккракена. Искусствоведы уверены, что это оригинальное произведение.

Маккракен занимался не только живописью, но и скульптурами в виде пирамид, обелисков, кубов и плит. Он умер в 2011-м. Но как тогда он появился в штате Юта? Пользователи изучили спутниковые снимки местности и заметили, что изображение обелиска на карте появилось еще в 2015 году. То есть конструкция могла находиться там еще раньше.

Все три монолита имеют сходство с работами Маккракена: он любил выражать свое видение через геометрические фигуры, плюс он был большим любителем научной фантастики и хотел, чтобы его работу установили где-то в пустыне. Не исключено, что Маккракен не устанавливал конструкции самостоятельно. Все-таки в 2011 году, когда он скончался, ему было 76 лет.

«Я вижу эту поверхность существующей между двумя мирами. Пол представляет физический мир стоящих объектов: деревьев, зданий, человеческих тел. А стена представляет мир воображения: иллюзорное художественное пространство, пространство человеческого создания», — говорил Маккракен о своих работах.

На связь с Маккракеном намекает и то, что в последние годы жизни он часто бывал в своем доме в Нью-Мексико — это недалеко от монолита. Авторство Маккракена опроверг его представитель, отметив, что, скорее всего, скульптуру установил кто-то другой.

Вероятно, объекты установили его поклонники. Возможными авторами работ также называют художников Филиппа Смита, Калеба Шрабера, Майкла Хейзера, Ричарда Серра. Они создают скульптуры и картины в похожем стиле, но большинство из них опровергли свою причастность к установке объекта.