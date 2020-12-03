Три футуристичных монолита появились в разных точках мира. Их связывают с художником, который умер 9 лет назад
Новый монолит
В среду, 2 декабря, на горе Пайн-Маунтин в штате Калифорния нашли монолит, сделанный из нержавеющей стали. Высота объекта — три метра, а ширина — 46 сантиметров. Вес сооружения составляет примерно 90 килограммов, а на каждом углу обелиск сварен с помощью заклепок. Они прикрепляют боковые панели к стальной раме внутри.
Монумент не был закреплен на земле, его можно было сдвинуть сильным толчком.
Как 90-килограммовый объект попал на вершину горы — неизвестно. Один местный турист сказал, что во вторник монумента еще не было.
Первое появление
Первое появление монолита заметили в штате Юта, около города Атаскадеро, в конце ноября. Конструкцию нашли сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке штата. Но чуть позже, 29 ноября, стелу убрали, оставив только выемку в земле и треугольную деталь конструкции.
Представитель бюро Юты по землеустройству Кимберли Финч сказала, что монолит убрали, потому что он установлен незаконно на государственной земле.
Житель Колорадо Риккардо Марино видел, как к конструкции подъехал грузовик, погрузил его в кузов и увел в неустановленном направлении. Куда именно отправили стальной объект — загадка.
После появления монолита появились предположения, что это произведение искусства. В галерее Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке заявили, что конструкция — творение художника-минималиста Джона Маккракена. Искусствоведы уверены, что это оригинальное произведение.
Маккракен занимался не только живописью, но и скульптурами в виде пирамид, обелисков, кубов и плит. Он умер в 2011-м. Но как тогда он появился в штате Юта? Пользователи изучили спутниковые снимки местности и заметили, что изображение обелиска на карте появилось еще в 2015 году. То есть конструкция могла находиться там еще раньше.
Все три монолита имеют сходство с работами Маккракена: он любил выражать свое видение через геометрические фигуры, плюс он был большим любителем научной фантастики и хотел, чтобы его работу установили где-то в пустыне. Не исключено, что Маккракен не устанавливал конструкции самостоятельно. Все-таки в 2011 году, когда он скончался, ему было 76 лет.
«Я вижу эту поверхность существующей между двумя мирами. Пол представляет физический мир стоящих объектов: деревьев, зданий, человеческих тел. А стена представляет мир воображения: иллюзорное художественное пространство, пространство человеческого создания», — говорил Маккракен о своих работах.
На связь с Маккракеном намекает и то, что в последние годы жизни он часто бывал в своем доме в Нью-Мексико — это недалеко от монолита. Авторство Маккракена опроверг его представитель, отметив, что, скорее всего, скульптуру установил кто-то другой.
Вероятно, объекты установили его поклонники. Возможными авторами работ также называют художников Филиппа Смита, Калеба Шрабера, Майкла Хейзера, Ричарда Серра. Они создают скульптуры и картины в похожем стиле, но большинство из них опровергли свою причастность к установке объекта.