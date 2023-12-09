Мир 09 декабря 2023, 09:29 Очередной советский памятник демонтируют в Киеве Памятник Щорсу начали демонтировать в центре Киева Википедия

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Работы по демонтажу памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу стартовали утром в субботу, 9 декабря, в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Коммунальные службы в Киеве приступили к демонтажу памятника советскому деятелю Николаю Щорсу в центре города. Перед этим с монумента сняли охранный статус», — отметили в администрации.

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В пресс-службе уточнили, что из-за работ по демонтажу памятника возможно частичное перекрытие дороги по бульвару Тараса Шевченко. После снятия памятника с постамента его переведут на хранение в музей авиации Украины имени Антонова.

Щорс был командиром дивизии Красной Армии во время Гражданской войны, погиб в боях под Житомиром в 1919 году. Бронзовый памятник ему установили на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры в Киеве.

В ноябре на Берестейском проспекте в украинской столице снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Массово демонтировать советские памятники по всей Украине начали с 2015 года после принятия закона о «декоммунизации».