Эксклюзив 20 июля 2023, 12:05 От декоммунизации к нацистской риторике. Почему Киев не тронет «Родину-мать»? Политолог Гуреев: власти Украины не решатся снести «Родину-мать» в Киеве Unsplash

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Власти Украины, даже если захотят, не снесут памятник «Родина-мать» в Киеве, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Политолог Данила Гуреев объяснил в разговоре с «360», что у киевского режима не хватит смелости на такой шаг, ведь международное сообщество воспримет его как уход в сторону нацистской риторики. Придется обойтись заменой герба СССР на тризуб.

Далее — прямая речь.

Действующие украинские власти ставят перед собой задачу убрать все аналогии с Российской империей, Советским Союзом и Российской Федерацией. Все, что связано с Россией в культурном и историческом плане, должно быть уничтожено на Украине.

Видит око, да зуб неймет

Приоритет отдали советской историографии. Есть направление под названием «декоммунизация» — это снос всех памятников советской архитектуры. Естественно, украинское руководство раздражает «Родина-мать» в Киеве.

Еще больше их раздражает, что на щите памятника изображен советский герб. Это вызывает недовольство на протяжении не первого десятка лет. Украинские правые силы много говорили о сносе памятника либо о замене этого герба на тризуб. После начала специальной операции России многие правые силы заявляли, что «Родину-мать» необходимо снести.

Удар по собственному лицу

Сносить памятник они не будут, потому что это серьезно ударит по лицу Украины на международной арене. Эту тонкую грань между декоммунизацией и нацистской риторикой на Украине иногда путают и теряют почву под ногами.

Когда демонтируют памятники советским воинам в небольших населенных пунктах, западная общественность проходит мимо этого. Потому что не столь значительное событие. А если они снесут «Родину-мать», эта информация быстро расползется по миру как уничтожение одного из ключевых символов Киева.

Не уничтожат, но подпортят

Украинский народ вложил немало сил в Победу в Великой Отечественной войне. Этот отказ от советского прошлого воспримут не как акт декоммунизации, а как приверженность к нацистам. Поэтому украинское руководство не пойдет на снос «Родины-матери», но уничтожение советского герба на памятнике считает своей обязанностью.

В ближайшей перспективе мы увидим переустройство памятника, тризуб уже выплавили. Поэтому политика декоммунизации на Украине не знает границ, этот исторический разрыв не приведет ни к чему хорошему.

У многих украинцев есть бабушки и дедушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Уничтожение памятника станет не способом поднять национальный дух, а разрывом собственной истории и исторического прошлого.