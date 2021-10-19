Очередной локдаун введут в Латвии с 21 октября

Власти Латвии решились на новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Начиная с 21 октября, в стране вводится очередной локдаун. Как заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, такое решение в правительстве приняли из-за низких темпов вакцинации.

С 20:00 до 5:00 по всей стране вводится комендантский час. Выходить на улицу будет запрещено вне зависимости от того, был ли человек вакцинирован.

Закрываются многие магазины и учреждения, кроме тех, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. На очном обучении останутся только начальные классы. Всех остальных школьников переведут на удаленку.

«Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», — пояснил латвийский премьер. Его слова привело «РИА Новости».

В понедельник, 8 октября, Латвия возглавила мировой антирейтинг стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Новый максимум по числу заболевших установился и в России. За последние сутки в стране заразились еще 34 325 человек.