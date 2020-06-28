Пражские власти, которые снесли памятник Коневу, пытаются соответствовать мировому тренду по борьбе с памятью обо всем советском. Попытка обвинить в своем непорядочном поступке Россию рассмешит всех, даже самих чехов.

«Оправдаться и сказать, что это русские (виноваты в том, что памятник Коневу в Праге снесли — прим. ред), мне кажется, что это очередной элемент глупости, который будет выглядеть смешно, в том числе и для внутреннего потребления», — заявил во время разговора с «360» сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник добавил, что за всеми русофобскими решениями стоит целый ряд проблем, которые придется разгребать тем, у кого они есть.

«Монументальное доказательство великой борьбы советского народа с фашистской чумой <…> с пртать не удастся. Да и памятники все не снесете.Наступят времена, господа, когда за свой счет придется это все восстанавливать.Так требовать будут люди, время и человеческая совесть», — подытожил Клинцевич.

Ранее глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в столице Чехии снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, потому что посольство России якобы отказалось разместить его на своей территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения «грязной возней», так как памятник стоял на своем месте в соответствии с правовыми актами.