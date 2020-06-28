«Грязная возня»: Захарова жестко раскритиковала власти Праги из-за обвинения РФ в сносе памятника Коневу

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж обвинил Россию в том, что в столице Чехии снесли памятник Коневу. Посольство РФ якобы отказалось разместить его на своей территории. Захарова назвала это заявление «грязной возней».

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