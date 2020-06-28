    28 июня 2020, 12:03

    «Грязная возня»: Захарова жестко раскритиковала власти Праги из-за обвинения РФ в сносе памятника Коневу

    Андрей Иванов

    Глава района Прага-6 Ондржей Коларж обвинил Россию в том, что в столице Чехии снесли памятник Коневу. Посольство РФ якобы отказалось разместить его на своей территории. Захарова назвала это заявление «грязной возней».
    «Грязная возня»: Захарова жестко раскритиковала власти Праги из-за обвинения РФ в сносе памятника Коневу

    «Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — цитирует ТАСС официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесли в Праге в начале апреля. Президент Чехии Милош Земан заявил, что монумент убрали со своего исторического места из-за глупости муниципальных чиновников.

    Министерство обороны Чехии отказалось передать России снесенный памятник. После этого случая отношения между Россией и Чехией испортились. В местных СМИ появились сообщения, что РФ якобы прислала в Прагу некоего отравителя, который должен был разделаться с причастными к сносу памятника чиновниками. Историк Вадим Трухачев назвал эти сообщения «разводкой, рассчитанной на совсем недалеких людей или же клинических русофобов».