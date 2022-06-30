Евросоюз оставил Литву один на один с Россией в ситуации с грузовой железнодорожной блокадой Калининграда. Он ввел санкции, но не взял на себя ответственность при их воплощении, заявил в статье на сайте «Главред» военный эксперт Олег Жданов.

Он предположил, что Россия не станет вступать в открытый конфликт с Литвой после запрета на железнодорожные поставки в Калининград. Боевые действия могли бы подтвердить миф о стране-агрессоре.

«В то же время позиция Европейского Союза — это позиция страуса. Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией», — заявил военный эксперт.

Олег Жданов напомнил, что решение о закрытии транзита принимала не одна только Литва, а весь Евросоюз. Однако ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не звонят Владимиру Путину с заявлением о том, что санкции ввели они. Кроме того, сам российский президент не предъявлял публичных претензий в адрес альянса по поводу закрытия транзита в Калининградскую область.