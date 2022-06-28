Россия предупредила НАТО о мясорубке при попытке «забрать» Калининград

Любая попытка стран — членов НАТО отторгнуть у России Калининград обернется для них мясорубкой, заявил в интервью РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Литве и Польше стоит задуматься, отметил сенатор.

«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — отметил Джабаров.

Экс-министр внутренних дел Латвии ранее заявил, что ограничение сухопутного транзита в российский эксклав — это первый шаг НАТО и ЕС по «отсечению Калининграда от России». В ответ на это высказывание сенатор заявил, что Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли. Джабаров считает, что такие выпады нацелены на прощупывание решимости Москвы. Он отметил, что западные страны «не должны обольщаться».

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего латвийского министра «каким-то очередным придурком», который выпил или съел «что-то плохое». Медведев предположил, что Марис Гулбис будет бояться каждого шороха, когда «придет в себя».