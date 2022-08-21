«Очень-очень много вооружения». Шольц оценил объем военных поставок на Украину

Власти Германии поставляют на Украину очень много вооружения, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что поставки идут регулярно.

По его словам, помощь будут оказывать столько, сколько это будет необходимо. При этом канцлер уточнил, что на Украине не должно быть эскалации конфликта. Это основной, как подчеркнул Шольц, принцип, сообщило РИА «Новости».

«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать <…> Мы сейчас делаем это регулярно <…> Это очень эффективное вооружение», — сказал Шольц на встрече с жителями в рамках Дня открытых дверей.

В частности, Шольц упомянул о поставках зенитного танка Gepard. Помимо этого, по его словам, в скором времени на Украину собираются направить артиллерийский радар Cobra и системы ПВО Iris-T.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия посадила страну на «военную диету», упрекнув таким образом в недостаточной помощи с вооружением.