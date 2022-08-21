Экс-посол Украины Мельник упрекнул власти Германии за «военную диету» для Киева

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предъявил претензии к властям Германии за оставление Киева на произвол судьбы. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом дипломат отреагировал на нежелание Берлина помогать его стране поставками тяжелого вооружения.

«Уважаемое „светофорное“ правительство <…> Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — написал Мельник.

По его словам, правящая коалиция Германии игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения.

Ранее американский актер Кевин Сорбо выступил с критикой нового транша для Украины и призвал США больше не помогать этой стране деньгами. 19 августа президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. В очередной пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, отметила представитель Пентагона высокого ранга.