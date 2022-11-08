Обыски в филиалах банка UBS в рамках дела Усманова прошли в Германии | 360°

Мир 08 ноября 2022, 18:00 Обыски в филиалах банка UBS в рамках дела Усманова прошли в Германии Der Spiegel: миллиардер Усманов попал под подозрение полиции Германии за отмывание денег РИА «Новости»

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Немецкие следователи провели обыски в филиалах банка UBS из-за связей с олигархом Алишером Усмановым. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Правоохранители хотят найти дополнительные доказательства по делу Усманова. Миллиардера подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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В статье указано, что следователи проводят рейды в офисах банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Отмечается, что полиция интересуется частными клиентами банка, служащие пока вне подозрения.

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Издание напомнило, что Усманов находится под санкциями западных государств. До этого СМИ написали об обыске в хранилище Гамбурга, где изъяли 30 картин. По первоначальной версии правоохранителей, полотна принадлежали российскому миллиардеру, но она не была доказана.

Ранее Усманов развелся с женой — президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер после 30 лет брака.