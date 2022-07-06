Винер объявила о разводе с Усмановым после 30 лет брака

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и предприниматель Алишер Усманов оформили свой развод через ЗАГС, а не через суд, как планировали ранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий Ирины Винер.

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — заявила она.

Супруги оформляют развод через ЗАГС в случаях, когда у них нет претензий по имуществу и каждый из них согласен с процедурой.

В конце мая СМИ сообщили, что совладелец USM Holdings Алишер Усманов, подал иск на развод с женой Ириной Винер. Рассмотрение дела мировым судьей московского района Крылатское планировали начать в ближайший четверг, 7 июля. Но накануне стало известно, что истец отозвал свое исковое заявление.