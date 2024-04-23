Мир 23 апреля 2024, 18:05 Обыски у оппозиционеров Молдавии объяснили борьбой с контрабандой Полиция Молдавии провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» Vladimir Baranov / Global Look Press

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Проведенные полицией Молдавии обыски у сторонников оппозиционного блока «Победа» связаны с делом о борьбе с контрабандой. Как сообщил телеканал Protv, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности прокурора по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ.

Он пояснил, что молдавские таможенники получили сообщение о ввозе в страну крупной суммы денег без декларации.

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«Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов», — заявил Фуртунэ.

По данным журналистов, средства в Молдавию завезли вернувшиеся со съезда в Москве оппозиционные политики и общественники, поддержавшие инициативу экс-политика Илана Шора о создании политического блока «Победа».

Глава полиции Кишинева Виорела Чернэуцану уточнила, что вместе с незаконно ввезенными средствами в ходе обысков правоохранители изъяли мерч нового оппозиционного объединения, включая футболки, блокноты и кружки.

Она добавила, что обыски начались в аэропорту и продолжились в домах подозреваемых.

Создание нового политического объединения опальным бизнесменом Иланом Шором уже вызвало серьезные опасения в Молдавии.

Генеральный прокурор республики Ион Мунтяну не исключил, что участников «Победы» привлекут по статье о государственной измене. Он напомнил, что Шор заочно осужден на 15 лет тюрьмы по делу о выводе средств.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее сообщала, что объединенная оппозиция намерена выставить на осенние выборы президента Молдавии единого кандидата, который станет главным оппонентом для действующего главы государства Майи Санду.