Мир 23 апреля 2024, 10:58 Обыски начались у оппозиционеров в Молдавии Депутат Таубер: масштабы обысков у оппозиционеров в Молдавии неизвестны Vladimir Baranov / Global Look Press

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Полиция Молдавии проводит обыски у оппозиционеров. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат парламента Марина Таубер.

«Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали», — сказала она.

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Депутат отметила, что оппозиция общается с адвокатами и анализирует ситуацию. Масштабы обысков пока неизвестны, уточнила Таубер.

Как сообщил RT со ссылкой на источник, к некоторым представителям оппозиции силовики пришли домой. У них забрали деньги и телефоны. Накануне в аэропорту Кишинева задержали участников съезда «Победа», которые вернулись из Москвы.

Депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован рассказала «Известиям», что одной женщине потребовалась помощь медиков. По ее словам, пограничники не объяснили точную причину задержки на пункте пропуска.