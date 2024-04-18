18 апреля 2024, 00:52
Обыски прошли в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии»
Bild: в штабе АдГ в Ганновере начались обыски после лишения иммунитета депутатов
Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild, это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.
По информации журналистов, обыскивать кабинеты начали в 09:00 по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере.
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Депутата Ансгара Шледде лишили неприкосновенности по подозрению в незадекларированных пожертвованиях, сумма которых составила 48 тысяч евро.
Шледде занимает пост заместителя председателя АдГ в Нижней Саксонии и решил выдвинуться на место председателя в следующие выходные.
Ранее стало известно, что действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне в Германии проверят из-за жалобы двух человек, среди которых оказался российский предприниматель Алишер Усманов. Сотрудников ведомства заподозрили в препятствовании правосудию.
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