Мир 28 марта 2024, 07:31 Миллиардер Алишер Усманов подал жалобу на двух немецких прокуроров, началась проверка Bild: бизнесмен Усманов пожаловался на прокуроров во Франкфурте-на-Майне РИА «Новости»

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Действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне проверят из-за жалобы двух человек, в том числе российского бизнесмена Алишера Усманова. Работников надзорного ведомства обвинили в препятствовании правосудию, сообщила газета Bild.

Пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне Доминик Мис сообщил, что два человека пожаловались на действия генпрокуратуры, обвинили ее в препятствовании правосудию, нарушении закона и уголовном преследовании невиновных. В 2022 году прокуратура выдала четыре ордера на обыски по делу об отмывании денег, но Франкфуртский земельный суд отменил их из-за «ошибок правового характера».

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Правоохранители побывали на виллах на озере Тегернзее, на яхте Dilbar в порту Бремена и в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне. После аннулирования ордеров они не вернули изъятые вещи.

Среди заявителей, по информации издания, российский миллиардер Алишер Усманов. Началось предварительное расследование в отношении старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры.

Алишера Усманова признали одним из богатейших россиян. Он заявил, что семья унаследует лишь половину его состояния.