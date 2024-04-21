Мир 21 апреля 2024, 12:36 Глава Гагаузии прибыла в Москву Глава Гагаузии прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Гуцул поучаствует в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС.

Реклама

«Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы», — передали журналисты.

Во встрече примут участие лидеры партий «Возрождение» и Victorie.

В начале апреля Гуцул уже приезжала в Москву с рабочим визитом. На встрече с президентом Владимиром Путиным она получила от него обещание, что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Гуцул также рассказала, что Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки.