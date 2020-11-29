Обыск проведут в доме и клинике лечившего Марадону врача

Футболист Диего Марадона скончался 25 ноября из-за отека легких, к которому привела сердечная недостаточность. Суд распорядился провести обыск в доме и клинике доктора Леопольдо Луке, который занимался лечением спортсмена.

С помощью обысков прокуроры хотят выяснить, действительно ли Марадона был лишен необходимой медицинской помощи. Если такой факт подтвердится, то речь будет идти об убийстве, сообщил телеканал TN. Сейчас правоохранители изымают все документы, связанные с историей болезни футболиста.

По данным телеканала, в начале ноября Марадону осматривал психиатр. Он рекомендовал отправить пациента под постоянное медицинское наблюдение. При этом медбратья должны были специализироваться на пациентах, у которых имеются проблемы с употреблением психотропных препаратов. Кроме того, за Марадоной должен был наблюдать врач-невролог.

Полиция ведет расследование и в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид. Во время допроса она солгала, что не слышала шума в палате Марадоны. Правоохранители устанавливают, заходила ли медсестра к пациенту и давала ли нужные лекарства.

Ранее стало известно, что причиной смерти Марадоны стал острый отек легких, который был вызван обострением хронической сердечной недостаточности. Футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Его похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса.