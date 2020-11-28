СМИ рассказали о результатах вскрытия Марадоны

Стали известны результаты патологоанатомического исследования тела аргентинского футболиста Диего Марадоны, который ушел из жизни 25 ноября.

Как сообщило издание Clarin, причиной смерти спортсмена стал острый отек легких, который был вызван обострением хронической сердечной недостаточности.

Также была обнаружена дилатационная кардиомиопатия — это патология, которая провоцирует увеличение камер сердца. Орган решили сохранить для изучения, отмечается в материале.

Смерть Марадоны могла быть вызвана халатностью медиков. Прокуратура Аргентины начала предварительное расследование. Они уже допросили врачей и медсестру, которая смотрела за ним после операции.

Диего Марадона скончался 25 ноября. Легендарному футболисту было 60 лет. Марадоне стало плохо за завтраком. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли его спасти. В последние дни футболист восстанавливался у себя дома после операции на мозге.

Диего Марадону похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса. Там же покоятся его родители. В Аргентине объявили трехдневный траур.