Обвиняемые в подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Фигуранты дела о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев — признали свою вину.

Кадры их признания в прямом эфире показал белорусский гостелеканал ОНТ. В середине апреля КГБ республики сообщило о задержании группы людей, готовивших покушение на Лукошенко и его детей.

В соответствии с разработанным за рубежом планом «Тишина» они должны были ликвидировать президента и его семью, первых лиц государства, а затем захватить госучреждения и нейтрализовать мобильные воинские части. Задержанным предъявлено обвинение по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. Им грозит срок до 12 лет лишения свободы.

Ранее, комментируя сложившуюся ситуацию, Александр Лукашенко пообещал, что юрист Зенкович ответит за попытку переворота «на всю катушку».