Лукашенко принудит Зенковича «ответить на всю катушку»

Юрист Юрий Зенкович «ответит на всю катушку» за подготовку переворота в Белоруссии. Это пообещал президент Александр Лукашенко. Отрывок его выступления показал телеканал ОНТ.

«Слушайте, ну вы посмотрите: он (Зенкович — прим. ред.) — гражданин США. Попросите, чтобы вам дали гражданство — да вас замусолят до 10-го поколения… А он только уехал [из Белоруссии] — и гражданин», — обратил внимание Лукашенко.

Президент объяснил причины: спецслужбы США давно вели Зенковича. Они дали гражданство как защиту на такой случай.

«Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко ранее рассказал, что организаторы покушения выделили на его устранение 10 миллионов долларов. Вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию. Отдельную сумму планировалось заплатить снайперу — миллион долларов.

Заговорщики разрабатывали несколько сценариев физического устранения президента Белоруссии. По данным Лукашенко, изначально его должны были убить на параде 9 мая. После рассматривалось нападение на президентский кортеж, для чего мятежники закупили и привезли в республику гранатометы. По третьему сценарию, вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию главы государства.

По данным следствия, главный организатор заговора — уроженец Белоруссии адвокат Юрий Зенкович. Он жил в США с 2007 года и имеет гражданство этой страны. Зенковича задержали в Москве 17 апреля на встрече в одном из ресторанов с несколькими генералами Вооруженных сил Белоруссии. По данным российской спецслужбы, они обсуждали совершение военного переворота в Белоруссии, ликвидацию Лукашенко и 30 других высокопоставленных чиновников.

Зенкович признал свою вину и активно давал показания. Следствие считает, что он был связным между заговорщиками и спецслужбами США, а также пытался вербовать сторонников среди военных и правоохранителей Белоруссии.