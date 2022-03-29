Обвинили Путина в проблемах с интернетом. Отношение немцев к русским ухудшилось до абсурда

Отношение жителей Германии к россиянам после событий на Украине сильно ухудшилось, некоторые винят президента Владимира Путина даже в своих бытовых проблемах. Об этом «360» рассказал русский немец Константин.

«Отношение к русскоязычным ухудшилось. Слышу на работе шутки, недовольства. У нас были проблемы с интернетом в двух компаниях, на совещании один боснийский представитель выразил мнение, что во всем виноваты Путин и Россия», — заявил он.

Также Константин рассказал, что определенная часть немецкого общества очень законопослушна и готова делать все, что ей прикажет действующая власть.

«Если скажут мерзнуть, то значит, будут мерзнуть. Другая часть задумывается о собственных благах, но ей многого нельзя. Нельзя флаг России показывать, символ Z нельзя демонстрировать. Большая часть населения страдает в последнее время, даже машину меньше заправляют. Но я сам еду и заправляюсь, сколько надо. Понимаю, что меня машина кормит, и могу затраты списать через налоги», — продолжил он.

Константин рассказал, что ситуация предельно обострилась 9 марта, когда цена на топливо для отопления жилья выросла до 204,5 евро за 100 литров, но сейчас она упала до 148 евро.

Стоимость дизеля для автомобиля сейчас составляет 2,90 евро за литр, причем цены меняются как минимум четыре раза за сутки. Самое дорогое топливо ранним утром и вечером.

Также русский немец признал, что за последние 30 лет качество жизни в Германии ухудшилось, но местные жители все равно поддерживают власть и готовы терпеть ее дальше.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан быть готовыми к жесткой экономии из-за специальной военной операции РФ на Украине.