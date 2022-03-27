Президент Германии призвал жителей к стойкости и жесткой экономии из-за ситуации на Украине

Из-за ситуации на Украине Германию ждет «много трудностей», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом написал РЕН ТВ.

Выступил перед концертом Берлинского филармонического оркестра во Дворце Бельвю, Штайнмайер заметил, что на решение конфликта может уйти много времени, поэтому немцы должны быть стойкими и жестко экономить.

Президент заметил, что Германия продолжает прикладывать дипломатические усилия на разрешение ситуации.

«Нас ждут дни, которые изменят мир и изменят нас, — возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей», — констатировал Штайнмайер.

Ранее политолог Никита Донцов предположил, что сравнительно богатая Германия «может немножко подзатянуть пояса, сэкономить, пережить более высокие цены на газ». Более бедным странам это дастся сложнее.

На саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши заявил, что Германия, а также Австрия и Венгрия не хотят разрывать торговые отношения с Россией.