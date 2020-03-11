Привлеченные Оперой Лос-Анджелеса адвокаты юридической фирмы Gibson Dunn сообщили, что расследование обвинений в домогательствах в отношении певца Пласидо Доминго получило обоснование.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оперы, в результате проведения независимого расследования выяснилось, что проработавший 20 лет на сцене оперы Доминго действительно мог вести себя неподобающе. Адвокаты опросили 44 человека, руководство оперы и тех, кто заявил о домогательствах. Они пришли к выводу, что обвинения заслуживают доверия.

«Gibson Dunn посчитала, что подозрения заслуживают доверия, отчасти из-за схожести их заявлений», — говорится в сообщении фирмы.

Оперный певец сотрудничал со следствием, но все обвинения он отрицает.

В августе 2019 года с обвинениями в адрес Пласидо Доминго выступили 11 женщин. Они пожаловались на домогательства в гримерках театра. Певец и неоднократный лауреат премии «Грэмми» ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, и отменил свои выступления во многих странах мира.

Он извинился перед обвиняющими его женщинами, но заявил, что никогда не вел себя агрессивно, и вины не признал.