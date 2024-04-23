23 апреля 2024, 20:23
Обвинения Госдепа в нарушении прав человек назвали бездоказательными
Посольство РФ: Госдеп бездоказательно обвинил Россию в нарушениях прав человека
Госдепартамент США голословно обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине, не предоставляя доказательств своих слов. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Вашингтоне, передало РИА «Новости».
«Нападки в адрес России во многом сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС РФ международного гуманитарного права», — сообщили в посольстве.
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Дипломаты добавили, что власти США, разыгрывая «правозащитную карту», не в первый раз пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России.
Ранее Государственный департамент США представил доклад о ситуации с правами человека в мире в конце 2023 года. В частности, авторы доклада заявили, что Россия допускала нарушение прав человека на Украине, хотя и не привели ни одного доказательства своих слов.
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