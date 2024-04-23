Мир 23 апреля 2024, 20:23 Обвинения Госдепа в нарушении прав человек назвали бездоказательными Посольство РФ: Госдеп бездоказательно обвинил Россию в нарушениях прав человека РИА «Новости»

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Госдепартамент США голословно обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине, не предоставляя доказательств своих слов. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Вашингтоне, передало РИА «Новости».

«Нападки в адрес России во многом сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС РФ международного гуманитарного права», — сообщили в посольстве.

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Дипломаты добавили, что власти США, разыгрывая «правозащитную карту», не в первый раз пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России.

Ранее Государственный департамент США представил доклад о ситуации с правами человека в мире в конце 2023 года. В частности, авторы доклада заявили, что Россия допускала нарушение прав человека на Украине, хотя и не привели ни одного доказательства своих слов.