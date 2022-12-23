Мир 23 декабря 2022, 13:25 Обвинение Захаровой в «безудержной милитаризации» Японии сочли неприемлемым МИД Японии ответил на заявление Захаровой об эскалации в АТР из-за милитаризации

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Япония не намерена становиться военной державой, она будет придерживаться исключительно оборонной политики. Так японский МИД прокомментировал для Lenta.ru заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о «безудержной милитаризации».

Пресс-служба японского МИД определила обвинение российской стороны как неприемлемое, сославшись на стратегии национальной безопасности своего государства.

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«Япония, оставаясь миролюбивой нацией, будет придерживаться исключительно оборонной политики», — заявили в министерстве.

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В ведомстве отметили, что Япония не планирует становится военной державой, которая может представлять угрозу другим странам.

В четверг, 22 декабря, МИД России предостерег Японию от наращивания вооружения. Мария Захарова раскритиковала решение японских властей пойти по пути наращивания военной мощи, которое может стать причиной новых вызовов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.