Мир 22 декабря 2022, 11:19 МИД России предостерег Японию от наращивания вооружения Дипломат Захарова заявила, что милитаризация Японии провоцирует новые вызовы в Азии YouTube

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Решение властей Японии пойти по пути наращивания военной мощи спровоцирует новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Обретение ударного потенциала ставит Японию на путь наращивания военной мощи. Столь безудержная милитаризация ведет к эскалации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спровоцирует новые вызовы безопасности», — сказала она.

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Захарова напомнила, что ранее Япония неоднократно декларировала, что страна нацелена на мирный путь развития.

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«Теперь налицо отказ премьер-министра Фумио Кисиды от заявлений прошлых поколений политиков и возвращение на дорогу милитаризации», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно о планах японского министерства обороны разместить арсеналы с гиперзвуковым оружием в пределах острова Хоккайдо, граничащего с Курилами, Кюсю и Сахалином.

Издание Yomiuri сообщало, что военное ведомство Японии хочет получить право нанесения превентивных ударов по базам вероятного противника.