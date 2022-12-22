22 декабря 2022, 11:19
МИД России предостерег Японию от наращивания вооружения
Дипломат Захарова заявила, что милитаризация Японии провоцирует новые вызовы в Азии
Решение властей Японии пойти по пути наращивания военной мощи спровоцирует новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Обретение ударного потенциала ставит Японию на путь наращивания военной мощи. Столь безудержная милитаризация ведет к эскалации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спровоцирует новые вызовы безопасности», — сказала она.
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Захарова напомнила, что ранее Япония неоднократно декларировала, что страна нацелена на мирный путь развития.
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«Теперь налицо отказ премьер-министра Фумио Кисиды от заявлений прошлых поколений политиков и возвращение на дорогу милитаризации», — подчеркнула дипломат.
Ранее стало известно о планах японского министерства обороны разместить арсеналы с гиперзвуковым оружием в пределах острова Хоккайдо, граничащего с Курилами, Кюсю и Сахалином.
Издание Yomiuri сообщало, что военное ведомство Японии хочет получить право нанесения превентивных ударов по базам вероятного противника.
Мария Захарова
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