Новак выразил надежду на восстановление рынка нефти в 2021 году

В 2021 году из-за вакцинации населения от коронавируса может произойти восстановление спроса на нефть. С таким мнением выступил вице-премьер России Александр Новак во время своей приветственной речи на министерской встрече ОПЕК+.

«Надеемся, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — заявил российский вице-премьер. Его слова приводит газета «Известия».

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта прошлого года, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению, напоминает «Газета.ru». После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Для восстановления ситуации на рынке, страны ОПЕК+ и Россия приняли решение сократить добычу почти на 10 млн б/с.

Новак ранее предположил, что поставки белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты России могут начаться уже в этом году. В сентябре 2020 года Новак отметил, что для поставки нефтепродуктов в третьи страны Минск может использовать российские порты. Вице-премьер сообщил, что Москва и Минск обсуждают способы переправки танкеров.