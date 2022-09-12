МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС | 360°

Мир 12 сентября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: обстрелы Запорожской АЭС продолжаются РИА Новости

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Атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) продолжаются. Под угрозой оказались территория для хранения отработавшего топлива и реакторы. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава агентства назвал две вещи, которые в МАГАТЭ рассматривают в приоритетном порядке. Его слова привел ТАСС.

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«Первая — это, конечно, обстрелы, поскольку они продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты. Особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо», — сказал Гросси, заметив, что подобное грозит серьезными последствиями.

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Второй фактор, который может помешать нормальной работе станции, — обеспечение внешнего электроснабжения.

Гросси также сообщил, что начаты консультации с Украиной и Россией по поводу создания вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. По его словам, он увидел признаки заинтересованности у представителей украинской и российской сторон по этому вопросу.

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