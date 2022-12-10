10 декабря 2022, 09:51
Обстрелы повредили объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области
Горсовет Одессы: тысячи абонентов остались без света в Одесской области
Тысячи абонентов остались без электричества в Одесской области Украины из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в городском совете Одессы.
«Без света остались тысячи потребителей. В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.
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Российские военные с 10 октября начали наносить удары по объектам военного управления, энергетической инфраструктуры и оборонной промышленности на Украине. Эта мера связана с ответом на террористический акт украинских спецслужб на Крымском мосту.
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Украинские власти ежедневно объявляют воздушные тревоги об угрозе ракетного удара. Утром в субботу, 10 декабря, сирены звучали в Николаевской и Одесской областях Украины.
Глава Госспецвязи Украины Юрий Щиголь предположил, что в случае полного отключения подачи электроэнергии, радио и телевидение смогут продолжить работу в течение трех суток. После этого им в любом случае потребуется топливо.
Украинский президент Владимир Зеленский заявлял о сложной обстановке с подачей электричества в восьми регионах страны. Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Львовской, Житомирской и Киевской областях.
Украина
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