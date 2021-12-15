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    15 декабря 2021, 18:11

    Автомобили с русскими мигрантами были обстреляны на границе США

    Русские мигранты попали под обстрел таможни на границе Мексики и США

    Михаил Закурдаев

    Автомобили, на которых мигранты из России пытались пересечь американскую границу из Мексики, попали под обстрел таможенной службы. Раненых, впрочем, нет, двое получили ушибы, передал Fox News.

    Автомобили с русскими мигрантами были обстреляны на границе США

    Два автомобиля на большой скорости пытались прорваться через границу в районе города Сан-Исайдро. Стремясь их остановить, по ним открыли огонь. Внутри оказались 18 человек, включая детей, никто из них не имел необходимых документов. Арестованы оба водителя, их обвиняют в попытке провоза нелегальных иммигрантов. Полиция и Служба таможенного и пограничного контроля выясняют обстоятельства инцидента.

    Ранее крупное ДТП произошло на юго-востоке Мексики в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас. Там перевернулся грузовик с мигрантами. В результате погибли 53 человека. Еще 58 человек получили серьезные ранения. Все погибшие и пострадавшие являлись мигрантами из Центральной Америки.