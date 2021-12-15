Автомобили с русскими мигрантами были обстреляны на границе США

Автомобили, на которых мигранты из России пытались пересечь американскую границу из Мексики, попали под обстрел таможенной службы. Раненых, впрочем, нет, двое получили ушибы, передал Fox News.

Два автомобиля на большой скорости пытались прорваться через границу в районе города Сан-Исайдро. Стремясь их остановить, по ним открыли огонь. Внутри оказались 18 человек, включая детей, никто из них не имел необходимых документов. Арестованы оба водителя, их обвиняют в попытке провоза нелегальных иммигрантов. Полиция и Служба таможенного и пограничного контроля выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее крупное ДТП произошло на юго-востоке Мексики в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас. Там перевернулся грузовик с мигрантами. В результате погибли 53 человека. Еще 58 человек получили серьезные ранения. Все погибшие и пострадавшие являлись мигрантами из Центральной Америки.