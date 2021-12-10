Массовое ДТП унесло жизни 53 человек в Мексике

Крупное ДТП произошло на юго-востоке Мексики в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас. Там перевернулся грузовик с мигрантами. В результате погибли 53 человека. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на издание Milenio.

Еще 58 человек получили серьезные ранения. Все погибшие и пострадавшие являлись мигрантами из Центральной Америки.

«В результате опрокидывания трейлера, перевозившего мигрантов <…> по меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения», — рассказал генеральный директор Службы гражданской защиты Чиапаса Луис Мануэль Гарсиа.