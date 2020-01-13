Эка Вардания, жительница Абхазии

Большинство жителей — 90% — рады отставке этого президента, поскольку при его правлении возрос криминал и беспредел. В стране происходит бюрократия, просто катастрофа. Конечно же, многие поддерживают оппозицию. Другой вопрос, что уже надоело именно таким способом менять власть.

Перевороты надоели людям, как и очередные выборы, но сейчас в большинстве своем люди рады переменам. После вчерашнего в стране обстановка хорошая. Все счастливы и довольны

На что надеемся? Надеемся на то, что в очередной раз придет президент, который наладит все в стране, повысит заработную плату и сократит количество криминала. При этом президенте стали происходить и процветать жесткие похищения, убийства и так далее.

Альдона, жительница Абхазии

Я предприниматель и живу в Сухуме. Мне 60 лет. Обстановка абсолютно спокойная в Абхазии. Как говорят люди, появился свежий воздух и спокойный сон. 75% населения Республики просто ликуют по поводу отставки криминальной власти и поддерживают оппозицию. Надеемся на суверенные государственные прозрачные выборы без вмешательства в дела суверенной Республики Абхазия и построения правового государства.

Татьяна, жительница Абхазии

Обстановка в стране сейчас нестабильная. Президента я не поддерживаю, но и методы, которыми его убрали тоже. Свержения не приветствую.

Не знаем, что нас ждет дальше. Лично я ничего хорошего сейчас не жду. Не вижу лидера, который мог бы изменить ситуацию в стране

Сергей Шамба, экс-министр иностранных дел Абхазии

Валерий Бганба опытный политик, много лет был депутатом парламента, был спикером парламента и премьер-министром. По Конституции ему положено занять эту должность. В таких форс-мажорных ситуациях, если президент не может исполнять свои обязанности, их исполняет вице-президент, если он не может, то премьер-министр. Если нет премьер-министра, то спикер. Сейчас поскольку президент и вице-президент ушли, то в соответствии с законом эти обязанности исполняет Бганба — премьер-министр. Он будет занимать должность вплоть до перевыборов, когда новый президент начнет формировать новое правительство.

Я считаю у лидера Блока оппозиционных сил парламента Абхазии Аслана Бжании есть хорошие шансы на победу на выборах. Не случайно он заявил, что будет баллотироваться в президенты.

Обстановка в стране сейчас нормальная, люди не напряжены. Все более стабильно стало. Надеемся, что до перевыборов все будет без каких-то эксцессов. Спокойно, правда, все быть не может, когда идет предвыборная кампания

Активность в обществе возрастает. У нас всегда так было. И сейчас наверное так будет. Но мы не ожидаем каких-то эксцессов. Их и не было в процессе выборов никогда.