Общественный транспорт на Украине закроют для непривитых

На Украине ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности. Пользоваться общественным транспортом смогут только привитые или обладатели теста с отрицательным результатом на коронавирус.

Мера вступит в силу с 21 октября, сообщили в пресс-службе Минздрава страны. Ее утвердил украинский кабмин.

«Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сохранения жизни и здоровья граждан», — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он обратил внимание, что наличие подтверждающих COVID-безопасность документов обязательно как для водителей, так и для пассажиров на регулярных и нерегулярных перевозках любым видом транспорта.

С 21 октября межрегиональные пассажирские перевозки в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности возможны при наличии у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров COVID-сертификата о полном курсе вакцинации или получения одной дозы для «желтой» зоны, отрицательного теста, действующего 72 часа, или справки о выздоровлении.

Изменения коснутся автомобильного транспорта на автобусных маршрутах, авиа- и железнодорожных перевозок межобластного сообщения. На городские и внутриобластные перевозки ограничение не распространяется.

Перевозчик будет нести ответственность за наличие указанных документов у водителей, членов экипажа и пассажиров.