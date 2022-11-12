Мир 12 ноября 2022, 23:38 Общее фото решили отменить на саммите G20 из-за ситуации на Украине — СМИ The Independent: на саммите G20 решили отменить общее фото из-за разногласий по Украине Twitter

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Индонезия решила отказаться от традиционной общей фотографии на предстоящем саммите G20. Причиной назвали разногласия участников встречи, связанные с ситуацией на Украине. Об этом написала газета The Independent.

«Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — заявили авторы статьи.

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Они уточнили, что традицию в этот раз решили отменить в связи с геополитической напряженностью вокруг украинского конфликта. Также журналисты не исключили, что разногласия представителей стран могут сказаться и на принятии совместного заявления по результатам переговоров.

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Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Президент Владимир Путин решил не ехать на международную встречу. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он решил не участвовать из-за загруженного графика главы государства и необходимости находиться в стране.