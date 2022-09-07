Обозреватель Forbes предрек Европе крах экономики после остановки «Северного потока» | 360°

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Обозреватель Forbes предрек Европе крах экономики после остановки «Северного потока»

Forbes: остановка «Северного потока» разрушит экономику Европы

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Экономику Евросоюза опустошит резкое падение импорта российского газа по трубопроводу «Северный поток». Такое мнение выразил обозреватель Forbes Сэл Гилберти.

Жителей холодных регионов Европы ждет суровая зима. Уже скоро они столкнутся с огромными расходами за энергоресурсы.

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«Прекращение поставок российского газа <…> разрушит европейскую экономику», — написал Гилберти.

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Самыми тяжелыми последствия будут для хозяйства Германии. Несмотря на то, что США в меньшей степени зависят от энергоресурсов из России, фьючерсы на газ в стране выросли на 95% в годовом исчислении.

«Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы», — подчеркнул автор.

В конце июня «Северный поток» прокачивал газ всего на 20% от своей изначальной мощности. Снижение поставок энергоресурсов было связано с санкциями, которые препятствуют ремонту агрегатов Siemens. В Европе все чаще просят запустить «Северный поток—2», который считают спасением в текущей ситуации.

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