Мир 04 декабря 2022, 14:07 Обозреватель Бакби назвал способ завершить спецоперацию на Украине Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности для России завершат СВО на Украине РИА «Новости»

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Страны Запада способны остановить конфликт на Украине, заявил обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби. По его мнению, для этого России должны предоставить гарантии безопасности.

Журналист напомнил о недавней встрече президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Французский лидер тогда отметил, что в Европе следует учитывать озабоченности России при разработке региональной системы безопасности.

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«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — предположил обозреватель. По его словам, западным политикам необходимо прислушаться к словам Макрона.

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Однако просто слов для завершения конфликта недостаточно. Бакби добавил, что первым шагом к достижению мира мог бы стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в НАТО. Журналист подчеркнул, что российские власти озабочены расширением альянса.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна хочет вступить в НАТО якобы из-за «ядерных угроз» со стороны России. Глава МИД республики отметил, что после начала спецоперации архитектура безопасности в Европе изменилась.