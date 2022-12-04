04 декабря 2022, 14:07
Обозреватель Бакби назвал способ завершить спецоперацию на Украине
Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности для России завершат СВО на Украине
Страны Запада способны остановить конфликт на Украине, заявил обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби. По его мнению, для этого России должны предоставить гарантии безопасности.
Журналист напомнил о недавней встрече президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Французский лидер тогда отметил, что в Европе следует учитывать озабоченности России при разработке региональной системы безопасности.
Реклама
«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — предположил обозреватель. По его словам, западным политикам необходимо прислушаться к словам Макрона.
Реклама
Однако просто слов для завершения конфликта недостаточно. Бакби добавил, что первым шагом к достижению мира мог бы стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в НАТО. Журналист подчеркнул, что российские власти озабочены расширением альянса.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна хочет вступить в НАТО якобы из-за «ядерных угроз» со стороны России. Глава МИД республики отметил, что после начала спецоперации архитектура безопасности в Европе изменилась.
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама