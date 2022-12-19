Мир 19 декабря 2022, 01:12 Обозреватель Advance назвал единственный плюс в поставках Украине ЗРК Patriot Журналист Advance Роша: ВС РФ изучат ЗРК Patriot «вблизи» благодаря поставкам на Украину YouTube

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Потенциальные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским военным изучить их «вблизи», считает обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности», — отметил публицист.

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По его мнению, США такой ход событий не устраивает. Роша добавил, что Patriot может быть эффективен для защиты военной базы, но не крупного мегаполиса. Он привел в пример провал комплексов, стоявших на вооружении у Саудовской Аравии, которую атаковали йеменские хуситы.

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Роша считает, что поставки Киеву этих система ПВО покажут только приверженность Вашингтона своей политике по Украине. Однако их вооружение не сможет совершить перелом в боевых действиях, подытожил он.

Ранее в посольстве России в США назвали возможную поставку Patriot для нужд ВСУ провокацией, у которой будут последствия.